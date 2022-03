Almanacco | Mercoledì 16 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 16 Marzo è il 75° giorno del calendario gregoriano. Mancano 290 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Eriberto

Vento di Marzo non termina presto

1521 - Ferdinando Magellano raggiunge le Filippine durante la prima circumnavigazione del globo

1660 - In Inghilterra viene sciolto il Lungo Parlamento

1802 - Viene fondata l'Accademia Militare degli Stati Uniti

1850 - Nathaniel Hawthorne pubblica La lettera scarlatta

1900 - Sir Arthur Evans acquista il terreno attorno alle rovine di Cnosso, sull'isola di Creta

1924 - Il re d'Italia Vittorio Emanuele III di Savoia si reca a Fiume.

1926 - Inizia il processo per l'assassinio di Giacomo Matteotti

1946 - Umberto II di Savoia firma il decreto luogotenenziale n°98 con cui viene indetto il referendum che avrebbe portato alla nascita della Repubblica Italiana

1958 - Oltre 6000 giovani membri dell'associazione buddista Soka Gakkai si radunano in Giappone per rendere omaggio al secondo presidente J?sei Toda, ormai prossimo alla morte che lo coglierà due settimane dopo, e per raccogliere la sua eredità nella propagazione dei valori del buddismo di Nichiren Daishonin

1966 - Viene lanciata da John F. Kennedy Space Center la missione spaziale Gemini 8, che nello stesso giorno effettua il primo aggancio nella storia dei voli umani dello spazio

1978 - In un agguato a Roma in Via Fani le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro uccidendo i cinque uomini della scorta.

1984 - William Buckley, capo delle operazioni della CIA a Beirut (Libano), viene rapito da fondamentalisti islamici e morirà durante la prigionia

1988 - Scandalo Iran-Contra: il tenente colonnello Oliver North e il vice ammiraglio John Poindexter vengono incriminati per cospirazione.

2001 - Milano: è eseguito, su un sessantenne, il trapianto di una parte del fegato di suo figlio. È il primo in Italia tra adulti e con donatore vivo.

2010 - Le Tombe di Kasubi, uno dei tre patrimoni dell'umanità che si trovano in Uganda, sono distrutte da un incendio.