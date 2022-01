Almanacco | Martedì 18 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Albert DeSalvo, lo strangolatore di Boston, viene giudicato per numerosi crimini e condannato all'ergastolo, a Vallon-Pont-d'Arc, in Francia, in una rete di grotte vengono scoperti dipinti e graffiti vecchi di 17-20 000 anni: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno