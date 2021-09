Almanacco | Sabato 18 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il New York Times inizia le pubblicazioni, gli elettori della Scozia votano 'No' (55,3%) a un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno

Sabato 18 Settembre è il 261° giorno del calendario gregoriano, mancano 104 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant’Arianna

Proverbio di Settembre

Di settembre o porta via i ponti o secca le fonti

Accadde Oggi

1803 – Apre a Londra la Royal Opera House

1810 – Prima Junta di governo in Cile. Anche se prevista per governare solo in assenza del re, fu di fatto il primo passo verso l'indipendenza dalla Spagna e viene commemorato come tale

1851 – Il New York Times inizia le pubblicazioni

1906 – Un tifone seguito da uno tsunami uccide circa 10.000 persone ad Hong Kong

1938 – Trieste: Benito Mussolini legge per la prima volta le Leggi razziali dal balcone del municipio in occasione della sua visita alla città.

1944 – Seconda guerra mondiale: la nave da carico giapponese Junyomaru viene affondata da un sottomarino della Marina britannica al largo dell'Indonesia.

1973 – La Repubblica Federale Tedesca (Germania Ovest) e la Repubblica Democratica Tedesca (Germania Est) vengono ammesse all'ONU

1975 – Patty Hearst viene arrestata dopo un anno di permanenza sulla lista dei ricercati dell'FBI

1992 – Viene declassificata l'esistenza del National Reconnaissance Office, che operava fin dal 1960

1997 - Gli elettori del Galles votano 'Sì' (50,3%) ad un referendum sull'autonomia gallese

2014 – Gli elettori della Scozia votano 'No' (55,3%) a un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito

Nati

Alessio Zucchini - giornalista, conduttore televisivo e blogger italiano (18 Settembre 1973)

Cristian Cocco - personaggio televisivo noto grazie ai numerosi servizi fatti con Striscia la notizia (18 Settembre 1971)

Marco Masini - cantautore italiano. Chiamato dai suoi fan con l'appellativo Maso, è stato il vincitore del Festival di Sanremo 2004 con il brano L'uomo volante (18 Settembre 1964)

Sophina Brown - attrice statunitense che nella serie Numb3rs interpreta Nikki Betancourt (18 Settembre 1976)

