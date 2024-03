Almanacco | Giovedì 21 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 21 Marzo è l'81° giorno del calendario gregoriano. Mancano 285 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santa Benedetta Cambiagio Frassinello

Proverbio di Marzo

Tanta nebbia di Marzo, tanti temporali d'estate

Accadde oggi

1935 – La Persia viene rinominata Iran

1945 - Il 16 novembre a Londra viene fondata l'UNESCO

1952 – Alan Freed presenta il primo concerto di rock and roll a Cleveland, Ohio

1960 – Apartheid: Massacro di Sharpeville, Sudafrica: la polizia apre il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore uccidendone sessantanove e ferendone 180

1963 – Chiude il penitenziario federale USA di Alcatraz situato su un'isola della Baia di San Francisco

1980 – Il presidente statunitense Jimmy Carter annuncia il boicottaggio degli Stati Uniti ai XXII° Giochi olimpici di Mosca in segno di protesta contro l'invasione sovietica in Afghanistan

1990 – La Namibia ottiene l'indipendenza dal Sudafrica dopo settantacinque anni

1999 – Bertrand Piccard e Brian Jones diventano i primi circumnavigatori della Terra in pallone aerostatico

2002 – In Pakistan lo sceicco Ahmad Omar Sa'id Shaykh è sospettato assieme ad altre tre persone del rapimento e dell'uccisione di Daniel Pearl, cronista del The Wall Street Journal

2006 – Viene fondato Twitter

2010 – Viene approvata la riforma del sistema sanitario statunitense (Obamacare) ideata da Barack Obama

2020 - Il Liverpool si laurea campione d'Inghilterra dopo 30 anni, grazie alla sconfitta del Manchester City per mano del Chelsea 2-1, che giocava in casa. Il giorno precedente il Liverpool aveva battuto il Crystal Palace 4-0, in casa

Compleanni

Alena Seredova - showgirl attrice e modella della repubblica ceca (21 Marzo 1978)

Leonard Gary Oldman - attore inglese. Diversi i film di cui e' interprete in vari ruoli tra cui nel 2012 "The Dark Knight Rises" con Christian Bale e Tom Hardy nel 2011 "Harry Potter E I Doni Della Morte Parte" con Daniel Radcliffe e Emma Watson (21 Marzo 1958)

Paolo Belli - cantante e showman italiano (21 Marzo 1962)

Sabrina Le Beauf - attrice statunitense. Deve la sua fama al ruolo di Sandra Robinson, interpretato dal 1985 al 1992, nella famosa sitcom I Robinson (21 Marzo 1958)

