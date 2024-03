Almanacco | Lunedì 25 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 25 Marzo è l'85° giorno del calendario gregoriano. Mancano 281 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santa Annunziata

Proverbio di Marzo

Per l’Annunziata la rondine è tornata

Accadde oggi

1911 — Incendio della fabbrica Triangle di New York, nella quale morirono 146 operai, in maggioranza donne.

1918 – La Bielorussia si proclama indipendente

1925 – Londra: l'ingegnere scozzese John Logie Baird inventa la televisione che sarà disponibile solo dal 2 ottobre dell'anno stesso

1941 – La Jugoslavia firma un patto di alleanza con le Potenze dell'Asse. Uscirà dal patto dopo due soli giorni a causa delle massicce proteste interne suscitate da questa scelta impopolare.

1947 – Esplosione in una miniera di carbone in Illinois: 111 morti

1957 – Alle 18:46 a Roma si firma il trattato istitutivo del Mercato comune europeo (MEC): ne fanno parte Germania Ovest, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo

1959 – Nella striscia giornaliera dei Peanuts nasce Sally, la sorella minore di Charlie Brown

1961 – Viene lanciata con successo la capsula russa Korabl 5 in un volo di prova con un cagnolino ed un manichino di un cosmonauta.

1965 – Martin Luther King Jr. guida una marcia di sostenitori dei diritti civili da Selma (Alabama) al campidoglio di Montgomery (Alabama)

1969 – Amsterdam: John Lennon e Yōko Ono iniziano il bed-in per la pace (terminerà il 31 marzo)

1975 – Faysal dell'Arabia Saudita viene ucciso da un nipote affetto da turbe mentali. Gli succede il principe Khalid

1979 – Completata la realizzazione del primo Space Shuttle orbitante pienamente funzionale, il Columbia, allo John F. Kennedy Space Center

1996 - L'UE vieta l'esportazione di carne bovina inglese dopo i casi di encefalopatia spongiforme

2001 – Entrano in vigore gli Accordi di Schengen per Danimarca, Finlandia e Svezia, nonché Islanda e Norvegia (che non fanno parte dell'UE)

2004 - Grecia: cerimonia di accensione della fiaccola olimpica, nel sito archeologico dell'antica Olimpia

2011 – Lancio della console Nintendo 3DS in Europa

2015 – Zayn Malik lascia i One Direction

2021 - Per celebrare i 1600 anni della fondazione della Città di Venezia, viene organizzato un Concerto di campane che coinvolge le parrocchie della Città Metropolitana di Venezia.

Compleanni

Adriano Pappalardo - cantante e attore italiano (25 Marzo 1945)

Sir Elton Hercules John - all'anagrafe Reginald Kenneth Dwight, cantautore, compositore e musicista britannico (25 Marzo 1947)

Fabio Mazzari - attore e doppiatore italiano (25 Marzo 1945)

Francesco Scianna - attore italiano (25 Marzo 1982)

Lee Grinner Pace - attore statunitense (25 Marzo 1979)

