Almanacco | Mercoledì 27 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 27 Marzo è l'87° giorno del calendario gregoriano. Mancano 280 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Ruperto, vescovo

Proverbio di Marzo

Marzo molle, grano per le zolle.

Accadde oggi

1272 – Gregorio X è consacrato papa della Chiesa cattolica

1309 – Papa Clemente V scomunica Venezia e tutti i veneziani con la sua bolla In Omnem

1513 – L'esploratore Juan Ponce de León avvista per la prima volta la terra del Nord America oggi nota come Florida, confondendola per una nuova isola; successivamente, il 2 aprile, approderà sulla costa orientale della terra scoperta

1625 – Carlo I d'Inghilterra diventa re d'Inghilterra e Scozia

1855 – Il geologo canadese Abraham P. Gesner brevetta negli USA il cherosene (o kerosene) distillato dal petrolio

1861 – Dopo un discorso alla Camera di Torino tenuto da Cavour, Roma viene proclamata capitale del Regno d'Italia

1871 – Primo incontro internazionale della storia del rugby a 15 a Edimburgo: Scozia – Inghilterra 4-1

1933 – Reginald Gibson ed Eric William Fawcett scoprono il polietene (o polietilene)

1941 - Attacco su Pearl Harbor: la spia giapponese Takeo Yoshikawa giunge a Honolulu e inizia a studiare la Flotta degli Stati Uniti di stanza a Pearl Harbor

1952 – Fallisce un attentato contro il cancelliere della Germania Ovest Konrad Adenauer

1958 – Nikita Chruščëv diventa primo ministro dell'Unione Sovietica

1975 – Esce nelle sale il primo film della saga di Fantozzi

1977 – Disastro aereo di Tenerife (Isole Canarie): due Boeing 747 vengono a collisione causando 583 vittime

1985 – Le Brigate Rosse uccidono all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dove insegnava, l'economista Ezio Tarantelli

1994 – In Italia si svolgono le elezioni politiche che vedono, per la prima volta, la vittoria di Silvio Berlusconi e della coalizione di centrodestra sulle due coalizioni di centro e di sinistra

2009 – In Indonesia cede una diga di un lago artificiale, uccidendo 99 persone

2020 – In tempo di pandemia da COVID-19, Papa Francesco invoca Dio in Piazza San Pietro con l'ascolto della Parola: un discorso e la benedizione eucaristica Urbi et Orbi in via del tutto straordinaria, poiché solitamente impartita solo a Natale e Pasqua

2023 – Massacro della Covenant School nel Tennessee, Stati Uniti

Compleanni

San Francesco di Paola - Eremita e Santo cattolico italiano (27 marzo 1416)

Alessandro La Marmora - generale e patriota italiano ( 27 marzo 1799)

Ludwig Mies van der Rohe - Architetto e designer di origine tedesca (27 marzo 188)

Quentin Tarantino - Regista e attore statunitense (Knoxville, 27 marzo 1963)

Mariah Carey - Cantante statunitense (27 marzo 1970)

Cesare Cremonini - Cantautore italiano (27 marzo 1980)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox.