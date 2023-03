Almanacco | Sabato 11 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 11 Marzo è il 70° giorno del calendario gregoriano. Mancano 295 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Pione

Proverbio di Marzo

L'acqua di marzo è peggio delle macchie ne' vestiti

Accadde oggi

1917 – Baghdad cade sotto il controllo delle forze anglo-indiane comandate dal generale Frederick S. Maude 1927 – A New York, Samuel Roxy Rothafel apre il Roxy Theatre 1941 – Seconda guerra mondiale: il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt firma una legge che permette di inviare aiuti militari agli Alleati sotto forma di prestiti 1985 – Michail Gorba?ëv diventa leader dell'Unione Sovietica 1990 - Augusto Pinochet lascia la presidenza del Cile Patricio Aylwin presta giuramento come primo presidente democraticamente eletto del Cile dal 1973. 1993 – Janet Reno è confermata dal Senato degli Stati Uniti e presta giuramento il giorno successivo diventando il primo Attorney General degli Stati Uniti donna 2002 – Rilasciata al pubblico la prima release di Arch Linux 2003 – A L'Aia viene fondata la Corte internazionale di giustizia 2004 – Spagna: una serie di attentati ai treni sconvolge Madrid. Il numero delle vittime è di 191 morti e circa 1.500 feriti 2011 – Un terremoto di magnitudo 9 della Scala Richter colpisce Sendai, in Giappone, sviluppando uno tsunami con onde di 10 metri che devastano la costa per diversi chilometri 2020 - L'Organizzazione mondiale della sanità dichiara la pandemia da coronavirus

Compleanni

Alexandra Elizabeth Kingston - attrice inglese, nota per l'interpretazione della Dr. ssa Elizabeth Corday in E. R. - Medici in prima linea e l'enigmatica River Song in Doctor Who (11 Marzo 1963)

Roberto Zibetti - attore italiano (11 Marzo 1971)

Astrid Meloni - attrice italiana (11 Marzo 1982)

Anton Viktorovic El'cin - conosciuto come Anton Yelchin, attore statunitense nato in Russia (11 Marzo 1989)

