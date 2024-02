Almanacco | Lunedì 5 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 5 Febbraio è il 36° giorno del calendario gregoriano. Mancano 329 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Agata

Proverbio di Febbraio

S. Agata, la merenda ritornata: si trovano di nuovo i funghi

Accadde oggi

1887 – Al Teatro alla Scala di Milano prima dell'Otello di Giuseppe Verdi;

1917 – Il Messico adotta la sua costituzione;

1919 – Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, e D.W. Griffith lanciano la United Artists;

1922 – Roy DeWitt Wallace e la moglie Lila Bell Wallace pubblicano il primo numero del periodico Reader's Digest;

1924 - Il segnale orario dell'Osservatorio Reale di Greenwich viene trasmesso per la prima volta;

1936 – Al Teatro Rivoli di New York, prima mondiale del film Tempi moderni di Charlie Chaplin;

1949 – Negli USA il rapporto Hoffman avanza critiche durissime circa l'utilizzo dei fondi del Piano Marshall da parte dell'Italia. In effetti, parte cospicua delle risorse (circa 15 miliardi di lire in 7 anni) viene stanziata, col celebre "Piano Fanfani", per la costruzione di case popolari per i lavoratori. L'indirizzo sociale delle risorse non è gradito agli Stati Uniti, che preferirebbero una destinazione tesa all'aumento del potere d'acquisto della popolazione, per favorire l'acquisto dei prodotti industriali americani;

1950 – Viene ripresa e poi trasmessa, per la sola zona di Torino, Juventus – Milan 1 - 7. È la prima partita di un campionato di calcio di Serie A della storia della Tv;

1958 - Una bomba atomica viene persa dall'aviazione statunitense al largo della costa di Savannah (Georgia), non verrà mai recuperata

1961 – Il Sunday Telegraph pubblica il suo primo numero;

1971 – La navetta Apollo 14 sbarca sulla Luna;

1988 – Il leader panamense Manuel Noriega viene indiziato per traffico di droga e riciclaggio di denaro sporco;

1991 - I Queen pubblicano Innuendo, l'ultimo album prima della morte di Freddie Mercury;

1994 - Si consuma la strage del mercato coperto di Mula Mustafe Bašeskije nella Sarajevo assediata ormai da due anni: muoiono 69 persone ed almeno 200 rimangono ferite;

1997 - Le banche di investimento Morgan Stanley e Dean Witter annunciano una fusione da 10 miliardi di dollari

2000 – La Nazionale italiana di rugby a 15 esordisce nel Sei Nazioni;

2004 – Haiti: il Fronte di resistenza rivoluzionaria dell'Artibonite, contrario al presidente Jean Bertrand Aristide, conquista Les Gonaïves, quarta città del paese;

2018 – L'indice Dow Jones chiude in ribasso del 4,6%, segnando così la più grande perdita dalla Crisi finanziaria del 2007-2008

Nati

Paolo Fox - astrologo, pubblicista e personaggio televisivo italiano (5 Febbraio 1961)

Federica Nargi - showgirl italiana (5 Febbraio 1990)

Simone Cristicchi - cantautore italiano. E' stato il vincitore del Festival di Sanremo 2007 con il brano Ti regalero' una rosa (5 Febbraio 1977)

Thomas Chirstopher Parnell - attore statunitense (5 Febbraio 1967)

Nora Zehetner - attrice statunitense (5 Febbraio 1981)