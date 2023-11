Almanacco | Martedì 14 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Martedì 14 Novembre è il 318° giorno del calendario gregoriano, mancano 47 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Cecilia

Proverbio di Novembre

Novembre va in montagna e abbacchia la castagna

Accadde Oggi

1922 – La British Broadcasting Corporation (BBC) inizia le trasmissioni radio nel Regno Unito

1951 – Rotta del Po e Alluvione del Polesine

1969 – Programma Apollo: la NASA lancia l'Apollo 12, la seconda missione con uomini a bordo ad atterrare sulla superficie della Luna

1973 - A Wembley la Nazionale di calcio italiana vince per la prima volta in Inghilterra grazie ad un goal di Fabio Capello ed alle miracolose parate di Dino Zoff

1979 – Crisi degli ostaggi in Iran: il presidente statunitense Jimmy Carter emana l'ordine esecutivo 12170, che congela tutti i beni iraniani negli USA e nelle banche statunitensi, in risposta alla crisi degli ostaggi

1990 – Germania e Polonia firmano un trattato che conferma il confine tra i due stati sulla Linea Oder-Neisse

1995 – Una discussione sul bilancio tra Democratici e Repubblicani al Congresso degli Stati Uniti costringe il governo federale a chiudere temporaneamente i parchi nazionali e i musei, mentre molti uffici governativi funzionano con un personale ridotto all'osso

2004 – Band Aid 20, gruppo musicale formato da vari musicisti uniti insieme per scopi benefici, incide il brano Do They Know It's Christmas? (Feed the World) negli studi discografici Air Studios di George Martin, a Londra. La canzone è il rifacimento della stessa cantata 20 anni prima, nell'ambito della stessa iniziativa

2015 – Lo Stato Islamico rivendica ufficialmente, con un comunicato in francese ed arabo, la paternità degli attentati terroristici accaduti il giorno precedente a Parigi

2021 - Valentino Rossi si ritira ufficialmente dalla MotoGp

Compleanni

Carlo III - re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (14 novembre 1948)

Tina Cipollari - personaggio tv italiano (14 novembre 1965)

Carlo De Benedetti - imprenditore italiano (14 novembre 1934)

Stefano Gabbana - stilista e imprenditore italiano (14 novembre 1962)