Almanacco | Lunedì 17 Maggio: accadde oggi, oroscopo, proverbio e santo del giorno

Viene canonizzata Santa Teresa del Bambin Gesù, in Italia viene approvata la legge sull'aborto, il commissario capo della questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato, si festeggia San Pasquale: avvenimenti, ricorrenze, segni fortunati e proverbio del giorno

Lunedì 17 Maggio è il 137° giorno del calendario gregoriano, mancano 228 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Pasquale

Proverbio di Maggio

Aprile carciofaio, maggio ciliegiaio

Accadde Oggi

1536 – Morte di George Boleyn, fratello di Anna Bolena e Maria Bolena, per decapitazione

1673 – Louis Jolliet e Jacques Marquette iniziano l'esplorazione del fiume Mississippi

1890 – Prima esecuzione al Teatro Costanzi di Roma di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni; l'opera inaugura il verismo musicale italiano

1925 – Canonizzazione di Teresa di Lisieux con il nome di Santa Teresa del Bambino Gesù

1928 – Amsterdam: cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive

1953 - Roma: viene inaugurato lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria

1972 – Milano, il commissario capo della questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato mentre esce di casa

1981 – Con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978

2006 - Italia: Viene varato il governo Prodi II, composto da 2 vicepremier, 24 ministri, 9 viceministri e 68 sottosegretari

2007 - Dopo oltre 50 anni riprendono i collegamenti ferroviari tra la Corea del Nord e la Corea del Sud

2009 - Dopo 25 anni di Guerra civile in Sri Lanka, le Tigri Tamil si arrendono

Nati

Pino Scaccia - giornalista italiano (17 Maggio 1946)

Francesco Nuti - regista, autore ed attore italiano (17 Maggio 1955)

Claudia Colacione - in arte Claudia Koll, e' una attrice italiana (17 Maggio 1965)

Craig Ferguson - conduttore televisivo, scrittore, attore e comico scozzese (17 Maggio 1962)

Oroscopo del giorno

Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, fortuna, lavoro e dell'oroscopo di Paolo Fox, in diretta tutte le mattine su Radio Lattemiele, per la giornata di lunedì 17 Maggio 2021:

Ariete. Conviene affrontare un problema d’amore ma solo nel pomeriggio. Nel lavoro è arrivato il momento di metterti in gioco: fallo.

Toro. Periodo così così per l’amore: è il momento di rimettere in sesto il proprio rapporto. Nel lavoro in questi giorni potrai affrontare le cose ed avere successo.

Gemelli. Oggi sei un po’ burbero al mattino, nel pomeriggio però torna la voglia d’amare. Nel lavoro, se ci sono problematiche economiche potrebbe arrivare una bella notizia.

Cancro. La Luna è favorevole se ci sono stati problemi potrai superarli. Nel lavoro è probabile che avrai tanta voglia di cambiare vita, far cose nuove: oggi intanto comincia sfruttando la mattinata.

Leone. Se il tuo cuore è solo, il transito della Luna poterà qualche vantaggio. Nel lavoro le persone mature dovranno curare pratiche per pensioni o liquidazioni.

Vergine. Gestisci con attenzione i nuovi rapporti, ci vorrà del tempo prima di lasciarsi andare. Nel lavoro l’attività va a rilento, forse qualche progetto andrebbe abbandonato.

Bilancia. La Luna non è già contraria: previsti rapporti interessanti con Leone e Acquario. Nel lavoro è una giornata adatta anche per i nuovi progetti.

Scorpione. In questi giorni la fiducia tornerà, anche se il periodo più intenso arriverà a giugno. Nel lavoro non tutto è chiaro, consiglio prudenza con i colleghi.

Sagittario. Nelle coppie che non vanno d’accordo, con Giove contrario, potrebbe arrivare in testa anche la voglia di separarsi. Nel lavoro Giove dissonante combina qualche ritardo.

Capricorno. La Luna è ancora opposta ma tornerà favorevole nel pomeriggio. Nel lavoro non tutto quadra, tu però sei una persona che riesce a far miracoli.

Acquario. C’è un piccolo dissidio in amore nel pomeriggio, anche lunedì e martedì cerca di tenere calme le acque. Nel lavoro c’è chi ha bisogno di riflettere.

Pesci. C’è un piccolo dissidio in amore nel pomeriggio, anche martedì cerca di tenere calme le acque. Nel lavoro c’è chi ha bisogno di riflettere.