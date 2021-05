"Fontanelle d'Italia", l'app che ti guida verso la fontanella d'acqua potabile più vicina

Si chiama Fontanelle d’Italia ed è un’applicazione scaricabile su smartphones e tablet in grado di segnalare la presenza di tutte le fontanelle cittadine, dalle più vicine, in prossimità della posizione dell’utente, a tutte quelle dislocate nelle varie zone della città prescelta.

A Modena, sono numerosi i quartieri e le aree verdi che offrono un servizio di acqua potabile gratuita tramite fontanelle le quali, in occasione della bella stagione, vengono aperte e messe a disposizione della cittadinanza: oltre ad essere indispensabili per la comunità durante giornate dalle temperature più elevate, risultano essere un ottimo incentivo per diminuire il consumo di bottigliette di plastica e prediligere tipologie di contenitori più sostenibili come borracce in acciaio o alluminio.

Scaricare ed utilizzare l’applicazione per trovare la fontanella più vicina prevede pochi e semplici passaggi:

Esegui il download dell’applicazione

Clicca sul simbolo del GPS , dai il consenso per rilevare la tua posizione in modo che appaia la mappa della città corrispondente

, dai il consenso per rilevare la tua posizione in modo che appaia la mappa della città corrispondente Una volta collegata alla vostra posizione, sulla schermata apparirà la mappa del vostro quartiere corredata da piccoli simboli di fontanelle: cliccando su di una fontanella appariranno alcune informazioni principali come ad esempio il nome della via o della strada in cui è ubicata, e la possibilità di fare due azioni: “guidami alla fontanella” per attivare google maps e seguire il percorso che vi porterà a destinazione, oppure “vai alla street view” per vedere l’immagine satellitare della fontanella e della strada.

Inoltre, se per qualche motivo alcune fontanelle non risultassero presenti all'interno della mappa dell’applicazione, è possibile contribuire ad aggiornare la lista di tutte le fontanelle presenti in città aggiungendo la posizione della “fontanella mancante”.

L’applicazione è stata lanciata per la prima volta nel 2011 da Massimo Di Cosimo, è in costante aggiornamento e ad oggi conta più di 50mila download.