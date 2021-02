Moda sostenibile | Le 5 app per vendere e acquistare pregiati capi vintage e second-hand

Per dare nuova vita a capi d’abbigliamento usati e in buone condizioni vi proponiamo 5 app che forniscono un servizio di compravendita di vestiario di seconda mano o vintage. Vediamo!

Oggi più che mai prediligere capi d’abbigliamento vintage o second-hand si rivela essere una scelta d’acquisto coraggiosa, responsabile e sostenibile, un passo in avanti per la costruzione di un lifestyle più consapevole.

Una scelta coraggiosa poichè il mercato globale sembra indirizzarci verso un consumismo sempre più aggressivo e dannoso, incarnato nel settore moda in particolare dalle catene fast-fashion; responsabile e sostenibile poichè a basso impatto ambientale.

Depop

Utilizzata da più di 21 milioni di persone in tutto il mondo, Depop è una piattaforma di compravendita di capi d’abbigliamento spesso caratterizzati da design accattivanti ed originali. Fondata da Simon Beckerman inizialmente come social network per l’acquisto dei prodotti presenti nel magazine di cui era co-fondatore, fu poi riconvertito in uno spazio virtuale aperto ad una community globale.

Iscrivendosi a Depop si ha la possibilità di creare una vetrina personale online e inserire foto dei capi d’abbigliamento usati che si ha intenzione di vendere. Si stabilisce un prezzo e si spedisce tra privati.

Armadio Verde

A differenza di Depop, su Armadio Verde non si vende: si donano gratuitamente capi d’abbigliamento, si riceve in cambio delle “stelline verdi” indispensabili per acquistare, insieme alla valuta ufficiale, altri capi second-hand presenti nella app.

Come funziona?

Si scarica l’applicazione

Si crea un profilo

Si prenota un ritiro: un corriere ritira gratuitamente al vostro domicilio lo scatolone di vestiti che volete donare ad Armadio Verde. I capi d’abbigliamento saranno valutati in “stelline” e saranno messi in vendita nella app

Con le stelline ricevute si possono acquistare i capi d’abbigliamento per donna, uomo e bambini e accessori quali scarpe e borse presenti nel catalogo della app. Ad esempio: un paio di jeans a 10 stelline+ 6 euro oppure una borsa firmata a 30 stelline + 20 euro

Si inseriscono nel carrello i capi da acquistare, si paga e in pochi giorni lavorativi arrivano a destinazione

Vinted

Vinted è una piattaforma marketplace di recentissima invenzione. Utilizzata per la compravendita tra privati di capi d’abbigliamento second-hand per uomo, donna e bambini, Vinted funziona in tre semplici step:

Ci si registra gratuitamente. Si scarica l’app, si inseriscono le foto dei prodotti da vendere, si crea una breve descrizione didascalica, si stabilisce un prezzo e si clicca Upload.

Si vende e si spedisce. Se un compratore si fa avanti, si prepara il pacco e si spedisce seguendo le istruzioni fornite dall’applicazione. In 5 giorni sarà a destinazione.

Si riceve il pagamento. Non ci sono commissioni e si riceve il saldo dovuto una volta che l’acquirente conferma il buono stato del prodotto.

Purtroppo, numerose sono le recensioni negative della app. I motivi? Non l’applicazione in sè, ma acquirenti “furbetti” che acquistano un prodotto, inventano una pecca per chiedere il rimborso e non restituiscono il prodotto al venditore.

Rebelle

Rebelle è una app marketplace di compravendita di pezzi d’abbigliamento second-hand d’alta moda. Accessori, scarpe, vestiario, prodotti usati e firmati dalle ottime condizioni. Disponibile sia su Google Play che App Store, scaricando Rebelle si possono vendere i capi sopracitati tramite due diverse modalità: metodo consierge o vendita in autonomia.

Metodo consierge: si spedisce a Rebelle (che fa da intermediario) il capo che si vuole vendere, si occuperà la app a valutarlo, inserirlo in vetrina e venderlo.

Vendita in autonomia: si compila una scheda prodotto fornita da Rebelle e si procede in autonomia con la vendita del capo d’abbigliamento. Una volta venduto si spedisce a Rebelle che a sua volta spedisce all’acquirente. Dopo due settimane si riceve il pagamento.

Vintag

Già dal nome si intuisce qualcosa: Vintag è una app di compravendita dedicata al vintage. Qui si possono acquistare e vendere pezzi unici, capi di vestiario originali in ottime condizioni ed esclusivamente vintage.