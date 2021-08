"Time is up", il film con protagonista Benjamin Mascolo uscirà al cinema ad ottobre

Sui propri canali social il modenese Benjamin Mascolo, in arte B3n, ha annunciato le date d’uscita del film che lo vede protagonista insieme alla fidanzata ed attrice Bella Thorne. Si intitola “Time is up”, è diretto dalla regista Elisa Amoruso e sarà disponibile nelle sale dei cinema italiani il 25, 26 e 27 ottobre 2021, mentre negli Stati Uniti l’uscita è anticipata al 9 di Settembre.

'Time is up': la trama

La trama racconta di due studenti senior Vivien ( Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) dalle personalità contrastanti. Vivien, studentessa diligente, amante della fisica e della matematica sogna di immatricolarsi in una tra le università più prestigiose. Vive la sua vita guidata da una sorta di formula matematica , non ha tempo per la felicità, sentimento che rimanda per un futuro lontano. Roy, invece, è un giovane tormentato e problematico che, a causa di un trauma subito da bambino, vede i suoi desideri continuamente ostacolati da un passato che sembra perseguitarlo costantemente. Ma anche la matematica ha le sue variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare gli eventi in modi sempre più sorprendenti e inaspettati. In effetti, un incidente costringerà i due protagonisti a fermarsi e reclamare le loro vite, un minuto alla volta, per iniziare finalmente a vivere in un presente che forse si rivelerà più eccitante di qualsiasi predefinito.