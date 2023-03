Benjamin Mascolo torna in veste di attore: sarà tra i protagonisti del 5° capitolo di After

Uscirà nel 2023 il quinto capitolo della popolare saga statunitense After, ideata dalla scrittrice Anna Todd e trasposta sul grande schermo per la prima volta nel 2019. La pellicola sentimentale si intitolerà After Everything e manterrà come protagonisti gli attori Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford, rispettivamente nei panni di Hardin e Tessa. Due, invece, i nuovi personaggi ad entrare in scena nel nuovo capitolo: Natalie, impersonificata dall'attrice Mimi Keene, e Sebastian, impersonificato dall'attore e cantante modenese Benjamin Mascolo.

Per Benjamin Mascolo sarebbe la terza apparizione sul grande schermo in veste da attore dopo il successo del film Time is Up, pellicola sentimentale uscita nel 2021 e diretta da Elisa Amoruso, e Time is Up 2, film uscito l'anno seguente.