David Beckham in visita dallo chef Bottura al volante della nuova Maserati MC20

"Such an amazing car", ovvero che macchina favolosa. Questo il commento del destro fatato e campione inglese David Beckham, in visita nei giorni scorsi a Modena e dintorni al volante della nuovissima Maserati MC20.

Tappa fondamentale dell'ex calciatore, ora imprednitore e presidente di una squadra calcistica americana, è stata il lussuoso bed&breakfast del patron del pluristellato Chef Massimo Bottura,Casa Maria Luigia. Motivo della visita? Una nuova collaborazione tra lo chef modenese ed il brand Maserati (di cui David Beckham è ambasciatore mondiale) in cui motori,sapori e colori saranno i protagonisti di "un'esplosione di colori su ruote", come annunciato sui canali social de maserati_fuoriserie.

Una visita di lavoro, collaborazioni, ma anche di piacere, campagan e buon cibo. Il campione inglese è stato ospite nella dimora di campagna dello chef Bottura e la moglie Lara Gilmore, mentre momenti della speciale giornata sono stati immortalati dal campione in fotografie postate sui canali social ritraenti la fiammante Maserati MC20 e l'inconfondibile facciata di Casa Maria Luigia.