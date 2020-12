Un arcobaleno colora il reparto degenza, un augurio alle neomamme dalle ostetriche del Policlinico

Come nella leggenda irlandese del Lepricauno e della pentola d’oro anche al Policlinico di Modena è nato un luogo, un porto sicuro, illuminato dai sette colori di un arcobaleno di veli e cartapesta. E proprio lì, alla fine di esso, nel punto di incontro tra l’etereo e il materiale, il piccolo folletto ha nascosto la sua pentola d’oro, un tesoro simbolo di speranza di un futuro migliore per tutte le neomamme e le nuove vite, libero dal Covid-19.

Questa è l’idea nata e pensata dalle Ostetriche del Policlinico di Modena tramutata in realtà attraverso un’installazione posta nel reparto degenza e dedicata a tutte le neomamme. Uno slogan la sovrasta: “ sotto l’arcobaleno sorriderai sempre”, non importa quanti anni, chi sei o dove vai, qui troverai sempre un motivo per sorridere.

“La nostra idea – ha spiegato Maria Cristina Galli, coordinatrice ostetrica del Policlinico – è mettere a disposizione delle nostre neomamme un set per scattare una foto ricordo, piena di speranza, col loro bambino. Proprio di speranza abbiamo bisogno in questo strano Natale. L’iniziativa è stata accolta con favore dalle nostre mamme. Molte hanno deciso di sottoporsi a questo rito beneaugurante. È stato anche il nostro modo di augurare a tutti Buon Natale”.

In un periodo di forti incertezze e calamità causate da una pandemia che di vite ne ha spezzate, non donate, essere genitori è un atto di coraggio. Un augurio a tutte le neomamme e i neopapà.