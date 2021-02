Carpi, spopola il giovane tiktoker seguito anche da Chiara Ferragni

E’ di Carpi il nuovo tiktoker che sta attirando l’attenzione di radio (RadioDeejay) e media digitali di tutta Italia e di famosi influencers della moda. Il suo nome è Leonardo Maini Barbieri, studente di moda, paladino del buon costume, di Shakespeare e del tè delle cinque, un particolare tipo di contenuti che non è passato inosservato dai big dei social network come Chiara Ferragni.

I suoi video, infatti, con numeri da record, sembrano molto apprezzati dalla nota influencer milanese che ha iniziato a “seguire” il giovane carpigiano per non perdersi il racconto quotidiano del suo gentil lifestyle. Ma anche Chadia Rodriguez, Tommaso Cassi e i più popolari tiktokers italiani.

I numeri parlano chiaro. Oltre 50mila followers su Instagram ma il suo cavallo di battaglia è TikTok dove il suo profilo TikTok conta quasi 200mila seguaci, affascinati o semplici curiosi di uno stile di vita elegante e sfarzoso che sembra appartenere al secolo scorso, assai distante dal ritmo frenetico e consumista del secondo millennio.

Il tè delle cinque in preziosi servizi di porcellana, cambi d’abito per i pasti e rare copie antiche di libri storici sono capaci di battere qualsiasi “tiktok challenge” e fare il pieno di views: 2,2 milioni, 1,5 milioni, 1,4 milioni, 1,0 milioni, questi i numeri delle visualizzazioni dei video nei quali mostra la sua routine quotidiana tra abiti delle grandi firme italiane e gli immancabili “due passi in centro” nel cuore della provincia modenese.