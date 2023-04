Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 24 aprile 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: devi parlare con il tuo partner per capire quello che è successo in questo mese così controverso, comunque sia le cose andranno a tuo favore. Da domani le cose cambieranno, quindi ti conviene anticipare degli appuntamenti importanti. Sul lavoro puoi contare su una buona idea da sviluppare nel corso delle prossime settimane. Dovresti recuperare un po’ di energia fisica.

Oroscopo Paolo Fox Toro: si prospetta per te una giornata molto interessante e fortunata, c’è qualcosa che ti ronza nel cervello, ascolta il tuo intuito. Avrai molte cose da fare sul lavoro, gli artigiani e i lavoratori in proprio stanno recuperando del tempo. Dovresti andare dal medico per fare un controllo generale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: questa per te è una giornata importante in cui potresti cambiare idea su alcune persone e situazioni. In questa parte del mese ci saranno cambiamenti molto importanti e la tua motivazione e stabilità ti aiuteranno molto. Fatti trovare pronto sul lavoro perché tutto ciò che parte in queste ore ti può far avanzare. Ti senti molto meglio.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: dovresti rivedere alcune posizioni maturate nel passato. Qualcuno pensa che è meglio restare soli che essere male accompagnati. Questo per te è un periodo pieno di cambiamenti in cui stai maturando molto e se ne sta accorgendo anche chi ti sta intorno. Buone notizie sul lavoro perché tutto quello che parte in questi giorni avrà degli effetti positivi e potranno partire dei nuovi progetti in vista di maggio. Cerca di non stancarti troppo.