Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 26 marzo 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, saranno foriere di novità eclatanti. A trarne maggior beneficio potreste essere voi Ariete che lavorate in proprio, che state pensando a nuovi progetti da avviare nei prossimi mesi. Le stelle vi daranno la grinta e la tenacia necessarie per portare avanti le vostre idee con successo. I nuovi incontri saranno favoriti: uscite dal vostro guscio e siate aperti alle nuove conoscenze. Potreste incontrare una persona che vi stimolerà sia professionalmente che sentimentalmente.

Toro

Non fate lo sbaglio di credere che le stelle si siano alleate contro di voi. Le difficoltà che state affrontando ora sono necessarie per spingervi a superare degli errori commessi in passato e a cambiare rotta. Il periodo è utile per improntare nuovi progetti che potranno decollare in futuro. Non abbiate paura di mettervi in gioco e di osare: il vostro coraggio sarà premiato.

Gemelli

Finalmente una giornata illuminata da una bella Luna. Sfruttatela per recuperare energia e l’entusiasmo di fare in vista del periodo prossimo, un periodo che cambierà molte cose. Voi, però, dovrete trovare il coraggio di rischiare qualcosa. Uscite dalla vostra zona di comfort e buttatevi a capofitto nelle nuove sfide. In amore molto dipenderà da voi, dalla vostra voglia di capire e di chiarire con l’altro. Se ci sono dei problemi, affrontateli con sincerità e apertura: la comunicazione è la chiave per risolvere qualsiasi ostacolo.

Cancro

Da alcuni giorni state mettendo alla prova le persone intorno a voi. Attenzione con le provocazioni! Durante le prossime 24 ore la Luna in quadratura potrebbe spingervi a tirare un po’ troppo la corda. Prima di interrompere una relazione, fatevi bene due conti e prendetevi il tempo necessario per schiarirvi le idee. Non è detto che la soluzione migliore sia quella di troncare di netto: a volte basta un po’ di pazienza e di dialogo per appianare le divergenze.

Leone

Oggi 26 marzo. le stelle permetteranno un buon recupero, anche a livello famigliare. Certo, molto dipenderà dalla situazione attuale. Se ci sono state tensioni o incomprensioni, questo è il momento giusto per ritrovare la serenità e l’armonia. I single potrebbero cominciare nuove storie emozionanti: siate aperti alle nuove conoscenze e non abbiate paura di lasciarvi andare. Chi è reduce da una grave crisi di coppia potrebbe fare una scelta drastica: se la vostra relazione non vi rende felici, è meglio troncarla e voltare pagina.

Vergine

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, da oggi comincerà un periodo che durerà fino alla fine di mesi in cui dovrete fare scelte importanti e coraggiose. Affronterete cambiamenti, forse perfino un trasferimento. Purtroppo, in questi giorni l’amore potrebbe passare in secondo piano. Non preoccupatevi, questo non significa che dobbiate rinunciare alla vostra vita sentimentale: semplicemente, concentratevi sulle vostre priorità e sulle decisioni che dovete prendere.

Bilancia

In questi giorni dovrete raccogliere tutta la forza e la determinazione che troverete per andare avanti, senza scoraggiarvi. Le sfide non mancheranno, ma voi avete la grinta necessaria per superarle. Cercate di fare il pieno di energia ora, perché nei primi giorni di aprile sarà probabile che dobbiate rivedere tutta la situazione lavorativa. Siate pronti ad affrontare nuovi ostacoli e a cogliere nuove opportunità.

Scorpione

Da oggi farete bene ad ascoltare di più la vostra pancia, il vostro intuito. D’ora in avanti potrete cominciare a muovervi, a fare proposte che rimandate da tempo, nel lavoro e nella vita privata. Sono giornate valide per i sentimenti, le riconciliazioni, se di recente avete avuto conflitti con una persona. Se c’è qualcuno che vi ha fatto del male, questo è il momento giusto per perdonarlo e voltare pagina.

Sagittario

Anche chi negli ultimi tempi ha avuto la vita relazionale piuttosto sottosopra, dovrà cercare di recuperare il piacere di stare con gli altri, di frequentare nuove persone. Uscite di casa, organizzate eventi con gli amici e non abbiate paura di aprirvi a nuove esperienze. Sul fronte lavorativo dovrete prendere alcune decisioni entro, e non oltre, la fine di maggio. Un conoscente anziano potrebbe aver bisogno del vostro aiuto: non tiratevi indietro e dimostrate la vostra generosità.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, da oggi fino ai primi giorni di aprile, rischierete di incappare in qualche spiacevole disputa nel lavoro. Forse qualcuno rivelerà confidenze fatte o una frase detta in modo superficiale provocherà tensioni. Cercate di mantenere la calma e di gestire la situazione con diplomazia. Meglio rinviare le decisioni più grandi alla fine del mese, quando avrete le idee più chiare e la situazione sarà più stabile.

Acquario

Sebbene stiate recuperando bene, nel corso di questo giorno potreste accusare un piccolo calo fisico. D’altronde sono giorni pieni di pensieri, idee e progetti. In questo momento il settore più bersagliato dagli astri è quello economico: dovreste fermarvi per fare il punto della situazione, valutare le vostre entrate e le vostre uscite e cercare di risparmiare un po’. Non fate spese impulsive e non investite in modo avventato.

Pesci

Oggi dovreste iniziare a recuperare le vostre energie mentali e fisiche, perché negli ultimi mesi vi siete affaticati parecchio. Nei prossimi giorni potrete superare alcune difficoltà nate in famiglia. Non riversate in amore la fatica di questo periodo: sarebbe un peccato sprecare i transiti di Venere e Marte nel vostro segno. Se siete single, questo è il momento giusto per aprirvi a nuove esperienze e per vivere nuove emozioni. Se siete in coppia, godetevi la vostra relazione e fate progetti per il futuro.