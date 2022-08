Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 agosto 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 10 agosto 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Tempi morti per chi sta insieme ormai da tanto tempo. Continuano ad esserci alti e bassi e le cose si stanno facendo sempre più complicate. Prendetevi del tempo, allontanatevi da chi vi dice cosa fare e cercate la felicità insieme. A lavoro, cerca di passare oltre i malumori.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sono giornate un po’ stressanti e ansiose. Questo perché le cose non stanno andando come avevi immaginato. Ma, purtroppo, accade il più delle volte. Questi giorni non sono male come credi, anzi. Avrai delle novità questo weekend.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Giornate positive dopo una settimana di stress e paranoie. Il tuo partner sta meglio e anche tu ti senti più leggero. Ancora qualche giorno e potrai davvero rilassarti in una spiaggia bellissima.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Troppe paranoie infondate. Ti senti molto stanco e ultimamente non hai voglia di fare tante cose. Non sentirti in colpa, cerca di ascoltarti e di assecondarti. Le persone che ti stanno accanto ti capiranno.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore le cose potrebbero andare sicuramente meglio. Hai paura di soffrire e questo ti sta limitando davvero tanto. Dovresti iniziare a lasciarti andare. Capire cosa vuoi veramente e smettere di farti così tanti problemi, (fidati!).

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Il tuo ex è tornato e tu sei confuso. Soprattutto, perché l’ha fatto d’estate e questo non è sicuramente solito suo. Ma, chi più di te lo conosce? Non fidarti comunque troppo, c’è sicuramente qualcosa sotto.