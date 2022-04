Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 Aprile 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 11 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Non tiratevi indietro se qualcuno vi fa battere il cuore! Non pretendete tutto e subito, lasciate che le cose facciano il loro corso. Un lavoro che consideravate poco diventerà importante entro la fine dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Potrebbe esserci un distacco da chi amate se siete in crisi da un po’, ma questo non è negativo: vi consentirà di riflettere. Il lavoro è ok, nuove proposte da firmare: non sottovalutatele.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La situazione va meglio in famiglia. In arrivo un’iniziativa da considerare. Oggi e domani giornate in cui può accadere tanto in amore. Attenzione a ciò che firmate, potrebbero esserci distrazioni che portano ritardi. Discussioni in banca in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Se siete single in arrivo incontri interessanti. Attenzione all’umore stasera: un frase detta male o un problema in famiglia potrebbero incupirti. Se lavorate non in proprio potrebbe arrivare la stabilità che cercate da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Stelle positive in amore, è il momento di farsi avanti! Stanno per arrivare grandi cambiamenti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Giornata nervosa in amore, ma sono in arrivo nuovi incontri intriganti. Chi ha una lunga relazione potrebbe avere problemi finanziari. Evitate le polemiche.