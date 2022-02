Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 Febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 9 Febbraio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: giornata tendenzialmente in calo per l’amore, cercate di stringere i denti un altro po’, a marzo molte questioni si risolveranno. Sul lavoro possibile cambiamento in vista.

Oroscopo Paolo Fox Toro: ecco, questa è davvero una giornata giusta per poter parlare di sentimenti. Anche sul lavoro, i progetti importanti possono conoscere molti sviluppi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: l’amore dovrà attendere ancora un po’ prima di potervi soddisfare a pieno, sappiate avere pazienza con il vostro cuore. Sul lavoro non temete, verrete ripagati a breve per gli sforzi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: non vi arrabbiate per nulla, anche se non è facile capire a fondo alcune questioni di cuore. Dovrete fare l’impossibile per poter uscire da una fase di stallo su lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: la posizione di Venere in questi giorni è abbastanza neutrale, se una storia non funziona potrete accantonarla. Contatti, possibilità e nuove proposte per chi lavora in proprio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: la situazione generale per i sentimenti non è di certo la massimo. Potrete però reculare dedicandovi al lavoro, il cui recupero sembra essere più certo.