Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 Settembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: Forse hai ricoperto per troppo tempo il ruolo di ‘comandante’, ora lascia parlare chi ti sta affianco. Sul lavoro, ora devi farti avanti perché in vista del nuovo anno ci sono grandi cambiamenti, approfitta di questo momento positivo!

Toro: In amore meglio non fare scelte drastiche, anche se una pausa di riflessione forse può aiutare. Sul lavoro, c’è chi si sente messo da parte!

Gemelli: In amore sei molto motivato, non sottovalutare quello che ti capita. Sul lavoro, cerca di guardare al futuro con ottimismo, forza!

Cancro: La Luna è dalla tua parte e aiuta i sentimenti. Sul lavoro, meglio essere cauti con i soldi, potresti anche non essere d’accordo su un contratto!

Leone: Cerca di affrontare la mattinata con calma, nel pomeriggio ritornerà l’equilibrio in amore. Sul lavoro, c’è chi ti critica, ma tu non vuoi ascoltare nessuno!

Vergine: La Luna e Venere sono dalla tua parte, approfittane. Sul lavoro, già da luglio, forse, sei alle prese con un progetto importante!

Bilancia: La Luna è favorevole e il pomeriggio promette bene per i sentimenti. Sul lavoro, se sei circondato di persone valide non avrai difficoltà a portare avanti un nuovo progetto. D’altra parte, Giove e Saturno sono dalla tua parte!

Scorpione: Giornata interessante per i sentimenti e anche se nell’ultimo periodo hai vissuto dei conflitti, ora ritrovi finalmente la serenità. Sul lavoro, non fare progetti, aspetta la fine dell’anno!

Sagittario: Domani la Luna sarà dalla tua parte e tutto andrà per il verso giusto, sii paziente! Sul lavoro, una compravendita o un affare potrà andare in porto entro la fine dell’anno!

Capricorno: Giornata favorevole per i sentimenti, lasciati andare anche perché sarà possibile trovare un compromesso. Sul lavoro, in arrivo belle soddisfazioni e i progetti che decollano ora saranno interessanti per il futuro!

Acquario: Cerca di gestire le indecisioni con calma perché potresti desiderare un’altra persona. Sul lavoro, hai voglia di cambiamenti, ma il weekend è un po’ controverso, occhio!

Pesci: Le relazioni che nascono ora sono davvero importanti e speciali. Sul lavoro, cerca di fare attenzione perché potrebbero esserci problemi con i colleghi!

Per rimanere aggiornato su ricorrenze, avvenimenti, santo, compleanni e proverbio di sabato 11 Settembre, consulta l’almanacco del giorno