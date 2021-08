Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 agosto, le previsioni segno per segno

Ariete: Se in amore nulla è perduto, sul lavoro dovrete avere un occhio di riguardo per alcune situazioni che forse stanno sfuggendo di mano.

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Gemelli: Se siete troppo presi dalle questioni lavorative, è normale non dare troppo peso alle emozioni. Fate attenzione a come deciderete di muovervi.

Cancro: Anche oggi dovresti cercare di farti scivolare addosso ciò che non ti sta bene. Sul lavoro, fortunatamente, non ci dovrebbero essere problemi.

Leone: Oggi potrebbe esserci qualche indecisione per quanto riguarda l’amore. Anche sul lavoro, non è il momento di prendere decisioni.

Vergine: Le stelle favoriscono i sentimenti, e per quanto riguarda l’aspetto lavorativo alcune collaborazioni potrebbero rivelarsi fondamentali.

Bilancia: E’ arrivato il momento di dare un’altra possibilità ai vostri sentimenti, buttatevi. Sul lavoro ricordatevi che il ripensamento è sempre possibile.

Scorpione: Non siete molto convinti dei sentimenti che avete provato negli ultimi mesi, non affrettate le cose. Sul lavoro, dovrete provare a non prendere sempre tutto di petto.

Sagittario: A partire dal 16 Venere tornerà favorevole, non temete per l’amore. Piuttosto prestate molta attenzione sul lavoro e sui nuovi possibili progetti.

Capricorno: Avete avuto qualche difficoltà nei rapporti amorosi e questo non ha fatto altro che aumentare la vostra inquietudine. In ambito lavorativo dovrete impegnarvi a portare a termine un percorso iniziato.

Acquario: La Luna è positiva e questo vi aiuta molto in ambito amoroso, sfruttate questa giornata. Sul lavoro, invece, siete in attesa di grandi novità.

Pesci: Oggi per voi sarà più facile esprimere i vostri sentimenti. In ambito lavorativo, sarà un po’ difficile ottenere ciò che volete, non forzate le cose

