Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: ci saranno delle buone occasioni per i single nonostante la Luna in dissonanza. Oggi potresti avere un contrattempo oppure dei problemi con un vicino di casa. Non portare avanti cause troppo lunghe sul lavoro. Stai ottenendo degli ottimi risultati dalle cure estetiche che stai facendo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi potresti vivere delle emozioni con una persona conosciuta da poco, oppure potresti ricevere una telefonata da qualcuno che fa parte del tuo passato. Hai la capacità di capire sempre gli altri. Accetta tutte le proposte lavorative. Stai vivendo una fase di recupero, bene per la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: guarda avanti e non pensare ai problemi passati perché avrai un fine settimana pieno di soddisfazioni. Bene sul lavoro perché tutte le decisioni che vuoi prendere sono favorite. Per la tua salute, ti consigliamo di fare un po’ di yoga o ginnastica.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: questo sarà un momento decisivo in amore perché le stelle sono agitate. Hai voglia di rinnovare la tua vita e oggi hai degli spunti interessanti. Se cerchi un lavoro part time o hai voglia di cambiare lavoro, riuscirai ad ottenerlo, sempre se hai tutte le carte in regola. In questo periodo sei stanco.