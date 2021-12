Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La luna è ancora nel vostro segno, esponete le vostre esigente al partner. Sul lavoro vi verranno in mene molte idee, mettete a frutto!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Le prossime due giornate saranno importanti per l’amore, 14 e 15 la Luna è nel vostro segno. Sul lavoro fate attenzione ai rapporti con gli altri e alle questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Le coppie avranno più forza, vivrete momenti interessanti. Sul lavoro vi sentite rilassati e riposati, ma non dovete esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Non è una giornata al top per l’Amore, meglio rimandare a domani le scelte importanti. Anche per il lavoro non decidete oggi, rimandate a domani le possibili collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna vi è favorevole in questo periodo, dovreste ritrovare un po’ di tranquillità. Cercate sul lavoro di tagliare le spese inutili.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In Amore, nei prossimi due giorni, sarà per voi possibile chiarire qualche malinteso passato. Qualcuno si muoverò per te, a tuo favore: giornata positiva per fare progetti.