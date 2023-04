Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: questo è un periodo passionale per te, grazie a Venere favorevole da qualche giorno. Non chiuderti a riccio per colpa del passato, si prospetta una serata piacevole. Fai attenzione agli sbalzi di umore e concentrati al meglio su quello che vuoi fare. Buone notizie per il lavoro perché le energie sono migliori e chi lavora a stagione non dovrà sforzarsi per ottenere consensi. Una piccola sosta non ti farebbe male.

Oroscopo Paolo Fox Toro: giornata pesante, forse sei in pena perché una persona a cui tieni è lontana da te. I single dovrebbero frequentare posti nuovi per incontrare nuove persone. Se hai un’attività commerciale fai attenzione nell’accettare assegni e carte di credito. In questo periodo ti senti molto affaticato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se ti piace qualcuno e senti di essere ricambiato, fatti avanti! chiamalo entro stasera. Degli incontri o dei messaggi scuotono la tua vita. Non avere paura di cambiare qualcosa in ambito lavorativo, se hai deciso di vendere o acquistare, la situazione è a tuo favore. Cura di più il tuo fisico.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: preferisci la tranquillità a situazioni chiassose. Potresti dover chiarire delle questioni con qualcuno nato sotto il segno dei Pesci o del Sagittario. Sul lavoro cerca di essere prudente perché c’è in vista un ostacolo imminente. Per quanto riguarda la tua salute, stai molto meglio.