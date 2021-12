Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore ci sono un pò di tensioni ultimamente, cerca di mantenere la calma. Sul lavoro invece ci sono delle buone occasioni ma devi recuperare un pò di serenità.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Belle stelle per l’amore grazie al buon aspetto della Luna. Sul lavoro invece sono in arrivo dei cambiamenti, attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Attorno a venrdì 17 ci saranno delle belle emozioni per chi è solo. Sul lavoro invece prima di prendere impegni pondera i pro e i contro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore l’energia è in crescendo grazie al buon aspetto della Luna. Su lavoro invece sono in arrivo cambiamenti, forse dovrai rivalutare delle collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore oggi e domani evita discussioni e scontro con la tua dolce metà. Sul lavoro invece consiglio cautela, la giornata è un pò sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Buon momento per l’amore con Mercurio favorevole. Sul lavoro invece dovrai prendere delle scelte importanti per il futuro.