Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore il rapporto di coppia è in miglioramento grazie anche a Venere favorevole. A lavoro prenditi il tempo necessario per fare le scelte giuste, il rischio di sbagliare è tutto legato alla fretta.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore è un sabato favorevole per cercare di recuperare il rapporto con il partner. A lavoro in questo periodo ti senti molto nervoso per problemi e questo ti rende irrequieto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore torna un po’ di agitazione nella coppia. Lascia più libertà e indipendenza al tuo partner. A lavoro finalmente arriva il weekend e puoi rilassarti dopo una settimana impegnativa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore per le coppie che hanno vissuto piccole crisi sarà un fine settimana passionale. A lavoro potresti cambiare oppure accettare di fare un lavoro in un’altra situazione diversa dal passato.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore finalmente la Luna non è più opposta, quindi se nel corso degli ultimi giorni hai avuto problemi con il partner oggi chiarirai tutto. A lavoro entro la fine del mese dovrai prendere delle decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore oggi dedicati alle amicizie, lascia del tempo libero al tuo partner. A lavoro giornata di totale riposo, rimanda a lunedì le questioni più importanti.