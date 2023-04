Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 19 aprile 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi è una di quelle giornate in cui hai da ridire proprio su tutto. Se sei titubante sulla tua relazione, potresti alzare un polverone inutile. Vai avanti per la tua strada e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. In ambito lavorativo, una tua idea sarà vincente, quindi non fare troppo affidamento sugli altri, tu hai sempre la soluzione giusta. Questo è il momento giusto per iniziare delle terapie, vedrai che ti sentirai meglio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: buone notizie in amore perché la tua relazione va molto bene, le stelle sono dalla tua parte ed è per questo che sei molto passionale, emotivamente più stabile e affascinante. Si stanno creando delle nuove situazioni e potresti aver voglia di cambiare lavoro. Sei un po’ fuori forma, prenditi più cura di te.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: con Venere favorevole questo momento del mese diventerà molto importante per l’amore. Questo è un periodo positivo per te perché ti senti molto energico, bello e aperto al dialogo. Sul lavoro, grazie alle tue idee sarai vincente. Molte persone del tuo segno cambieranno vita. Sarebbe il caso di iniziare delle terapie per i tuoi disturbi psicosomatici.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: devi essere molto prudente, cerca di non alimentare tensioni inutili e non avere paura delle novità. Buone notizie sul lavoro perché a breve un tuo progetto verrà approvato e riceverai delle chiamate interessanti. La gola, purtroppo è un tuo punto debole, fai attenzione.