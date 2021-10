Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore con la Luna nel segno, questo periodo invita a fare delle scelte sentimentali importanti. A lavoro. mandare tutti a quel paese oppure sollevare polemiche è stupido, è l’ultima cosa da fare in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la situazione volge al bello, visto che la Luna sta per entrare nel tuo segno. A lavoro Giove è in opposizione, fai attenzione alle questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore pausa di riflessione per le vecchie coppie, le convivenze sono messe a dura prova. A lavoro non è il caso di sottovalutare incontri e proposte nuovi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore gli incontri che farai in questo periodo potranno diventare molto importanti ed evolvere in amori intensi. A lavoro oggi sei poco concentrato, per cui non stringere rapporti con persone di cui non ti fidi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore se il tuo è finito, grazie alla Luna favorevole potrai fare nuovi incontri speciali. A lavoro non ti conviene guardarti troppo attorno, concentrati solo su un obiettivo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore è una giornata in cui hai voglia di sfogarti con il partner, rischiando forti contrasti. A lavoro oggi sarà molto apprezzata una tua intuizione e riceverai parecchi complimenti.