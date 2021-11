Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore, Venere è in opposizione: potrebbero esserci dei problemi in amore. Sul lavoro, sei stato sincero e hai detto tutto quello che pensavi: ma questo sai che potrebbe diventare anche un rischio!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore, un’altra giornata positiva per i sentimenti, cerca di divertirti. Per quanto riguarda il lavoro, dal mese di dicembre cambiamenti in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore, la Luna è nel tuo segno: buone notizie, quindi, per l’amore. Sul lavoro, per chi è impegnato nel commercio la situazione è interessante. Giove e Saturno il prossimo anno torneranno attivi!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore, se hai una storia d’amore cerca di portarla avanti con giudizio. Sul lavoro, rifletti bene e cerca di avere chiari i tuoi obiettivi!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore, evita le discussioni inutili e banali, la situazione è ancora interessante per i sentimenti. Sul lavoro, fai tutto con calma se devi portare avanti un progetto. Dubbi in arrivo per la fine del mese!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore, hai sempre tanta paura di sbagliare, lasciati andare: per qualcuno arriveranno delle belle sorprese in amore. Sul lavoro, fatti valere. Chi ha ricevuto un incarico è felice, hai voglia di metterti in gioco!