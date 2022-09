Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 Settembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 2 settembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi è una giornata favorevole per i nuovi incontri e chissà… Valuta bene i nuovi progetti nel lavoro non è necessario seguirne di troppo dispendiosi o pretenziosi

Oroscopo Paolo Fox Toro: Non è un periodo favorevole per voi in amore, da qualche tempo siete insofferenti. Nel lavoro è una giornata favorevole, non farti prendere dall’ira

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Preparati a la Luna opposta da domani, se devi prendere iniziative in campo sentimentale fallo oggi. Sei impegnato in mille cose nel campo lavorativo, ma devi aspettare ancora qualche giorno per avere conferme

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Continui a essere favorito in amore, puoi aspettare fino alla fine del mese per chiarire quello che non va. Nel lavoro devi essere chiaro e sincero, potresti avere tensioni

Oroscopo Paolo Fox Leone: È un buon momento per iniziare una nuova storia d’amore. Nel lavoro non prendere decisioni che scaturiscono dalla rabbia