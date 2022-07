Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 Luglio 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 20 luglio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La giornata parte con il piede giusto, un’onda di vitalità ti investe e se hai nel cuore una persona non esitare a dirle ciò che provi! Sul lavoro invece cerca di chiudere un accordo prima del fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore ultimamente c’è stato qualche screzio di troppo con il partner, cerca di non essere eccessivamente puntiglioso! Sul lavoro invece sono in arrivo novità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore la giornata promette bene, se da poco hai conosciuto una persona carina coltiva il rapporto. Sul lavoro invece, favorite le collaborazioni e i contatti con le altre città.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore se hai il piede in due scarpe meglio non tirare la corda, piuttosto decidi da che parte vuoi stare! Sul lavoro invece valuta bene le proposte che ti vengono fatte.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Belle queste stelle per l’amore, se sei coppia da tempo non escludo la possibilità di legalizzare l’unione. Sul lavoro invece cerca di non alimentare polemiche con capi e referenti.