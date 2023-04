Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 21 aprile 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: fino ai primi giorni del mese di maggio, avrai Giove dalla tua parte, quindi non isolarti adesso se vuoi fare una proposta d’amore. Se qualcuno ti ha fatto del male, non avrai problemi ad allontanarlo definitivamente dalla tua vita. Per il lavoro questa è una giornata molto buona, grazie a contatti favoriti e più serenità. Le stelle dalla tua parte ti regalano più forza.

Oroscopo Paolo Fox Toro: le stelle favorevoli ti permettono di ottenere tutto quello che desideri, quindi se sei single fai in modo di frequentare più gente possibile. Cerca di non irrigidirti troppo sulle tue posizioni. Novità in arrivo sul lavoro come ad esempio dei nuovi incarichi soprattutto per i giovani. Buone notizie perché il tuo fisico sta recuperando molto bene.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: non cedere alle provocazioni. Sarai molto dubbioso a causa di scelte e problemi da affrontare. Non riversare in amore tutti i tuoi problemi. Hai come la sensazione che il tempo non basti mai per fare tutte le cose che vuoi. Sarà un periodo fatto di tanti cambiamenti lavorativi e se non ti trovi bene con qualcuno potresti prendere in considerazione l’idea di guardare altrove. Sei molto ansioso.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: prova ad organizzare un incontro piacevole con i tuoi amici o con la tua dolce metà. Tutti ti vogliono bene grazie alla tua simpatia e al tuo modo di fare. In ambito lavorativo, se ti propongono di portare avanti un progetto per il mese di maggio, potrebbe esserci una maggiore possibilità per te. In questo periodo sei molto teso e nervoso.