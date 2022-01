Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 Gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: in amore, se vivete una situazione difficile, meglio parlare oggi e non domani. Sul lavoro, saranno i colleghi a risolvere i vostri piccoli fastidi di questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: le tensioni relazionali nate in questi giorni non devono rimanere nel vostro cuore. Prendetevi del tempo sul lavoro e non agitate troppo le acque; preservate l’equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: le storie cha presentano dei problemi vanno gestite con cura e attenzione, soprattuto oggi e domani. Un progetto lavorativo potrebbe ritardare in questi giorni, non demordete.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: giornata interessante in amore, perché permetterà di risolvere qualche screzio in casa. Cercate di non mettere troppa carne a cuocere sul lavoro, mantenete l’equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Leone: se siete cuori solitari e volete qualche avventura, questa è un momento propizio. Le storie serie dovranno ancora attendere. Affrontate le nuove collaborazioni con entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: una relazione sentimentale potrà essere rafforzata in questi giorni, da valutare però anche i nuovi amori. Progetti in vista con persone del Capricorno o dell’Acquario.