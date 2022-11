Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 Novembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 22 novembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Giornata che potrebbe regalare delle emozioni particolari. Sul lavoro attento a definire con precisione le clausole di un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Cielo interessante per i single, torna la serenità dopo un periodo agitato. Sul lavoro favorite le nuove collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Oggi potresti cedere a qualche polemiche di troppo, attenzione alle parole. Acque agitate anche sul lavoro, meglio rimandare tutto a domani.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Le relazioni interpersonali sono un po’ nervose, non cedere alle provocazioni. Sul lavoro sono in arrivo delle novità.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Oggi l’umore è altalenante, il partner è lontano e la sua mancanza si fa sentire. Cielo agitato sul lavoro, non alimentare polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Stelle intriganti per chi è single, non chiuderti in casa! Il lavoro richiede maggiore concentrazione, attenzione alle finanze.