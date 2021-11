Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Ottime notizie: il transito del Sole porta un vigore nuovo in amore. Prevista una marcia in più anche sul lavoro, non mollate!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Attenzione in amore: nel pomeriggio si prevede una lieve agitazione sul versante amoroso. Generale agitazione anche dal punto di vista lavorativo, attenti a non fare azzardi nelle prossime 48 ore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Calmatevi! Da oggi Mercurio in opposizione potrebbe rendervi nervosi dal punto di vista amoroso. Anche sul lavoro, se dovete dire qualcosa fatelo con calma.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Se avete discusso in coppia recentemente è oggi il momento buono per chiarirsi. Sul lavoro abbiate pazienza: non si risolvono i problemi in poche ore.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna entrerà nel vostro segno zodiacale, ciò può riportare una buona passionalità. Sul lavoro cercae di mantenere la calma: vi capita a volte di perdere le staffe per delle banalità. Non serve fare scelte sbagliate o innervosirsi per situazioni di minima importanza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore è previsto un miglioramento nel fine settimana. Possibili incontri speciali tra sabato e domenica. Sul lavoro la situazione è in generale buona, problemi solo sui soldi. Mercurio ha iniziato un transito difficile.