Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Le prossime giornate porteranno delle verifiche a livello sentimentale che saranno piuttosto fruttuose per alcuni segni dello zodiaco. Vediamo quali sono secondo l’ultimo oroscopo del 27 marzo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Mercurio e Sole vi daranno una grande energia che vi consentirà di venire fuori da un periodo particolarmente negativo. Ci saranno le condizioni per superare una prova o per venire a capo di una situazione complicata. Questa è una fase molto propizia anche per rilanciare i vostri progetti e per tirare fuori le vostre ambizioni. Tra giovedì e sabato ci sarà la voglia e il desiderio di stare in mezzo alla gente e di organizzare qualcosa di stimolante con la persona amata.

Oroscopo Toro: La Luna opposta vi vedrà alquanto affaticati e irritabili, forse a causa di qualcosa che non sta andando per il verso giusto. La giornata di domenica potrebbe essere quella giusta per un chiarimento con qualcuno. La posizione di Giove vi invita ad innovare o a cambiare qualcosa nella vostra vita. State commettendo l’errore di fare sempre le stesse cose e di adagiarvi su una storia che non vi dà soddisfazione. È il momento di guardare in faccia la realtà e valutare a fondo cosa volete fare.

Oroscopo Gemelli: Le prossime giornate porteranno delle verifiche a livello sentimentale che saranno piuttosto fruttuose per voi. È il momento di capire fino in fondo quanto è importante una storia d’amore e se avete accanto la persona che fa per voi. Magari ultimamente vi siete resi conto di stare portando avanti una storia sentimentale che non vi piace affatto. Le coppie di vecchia data avranno bisogno di un chiarimento definitivo.

Oroscopo Cancro: Siete dominati dalla Luna che rappresenta l’emotività e la sensibilità, due modi di essere che sono sicuramente positivi purché non sfocino in una eccessiva ansia o apprensione quando le cose non vanno per il verso giusto. La vostra esagerata emotività spesso vi porta a conclusioni sbagliate o ad essere eccessivamente autocritici. Secondo l’Oroscopo del giorno, alcune risposte che non sono arrivate ultimamente, hanno accresciuto le vostre insicurezze. Una trattativa sta andando troppo per le lunghe, ma entro aprile potrebbe sbloccarsi.

Oroscopo Leone: Provenite da una fase molto critica che si acuita nella seconda parte di febbraio e che si sta trascinando ancora. Qualcuno potrebbe aver deciso di separarsi definitivamente e adesso sta vivendo una fase piuttosto complessa della propria vita. Complice anche una luna dissonante che sta causando molti contrasti, anche interiori, che vi stanno complicando la vita. Da giugno tutto cambierà in meglio, ma fino ad allora dovrete cercare di gestire le vostre emozioni con calma e razionalità.

Oroscopo Vergine: Spesso si tende a pensare che le persone della Vergine siano eccessivamente fredde e razionali. In realtà il vostro modo di dimostrare amore agli altri è quello di garantire loro sicurezza dal punto di vista economico e materiale. Entro i prossimi giorni sarete chiamati a fare una scelta che si rivelerà fondamentale per il vostro futuro. Le giornate di giovedì e venerdì saranno quelle giuste per prendere una decisione definitiva che potrebbe rivelarsi molto fruttuosa.

Oroscopo Bilancia: Non è facile in questo momento per la Bilancia riuscire a tenere a freno le emozioni negative. Si apre una fase piuttosto complessa della vostra vita, in cui siete chiamati a cambiare tutte quelle cose che non vanno, soprattutto a livello professionale. Da giugno, molti di voi, potrebbero decidere di voler cambiare lavoro o di avviare un nuovo progetto anche per ritrovare nuovi stimoli. Non siete più disposti ad accettare di portare avanti situazioni che non vi aggradano.

Oroscopo Scorpione: Venere porterà un po’ di luce buona in amore, dopo un periodo in cui avete vissuto emozioni contrastanti e non siete stati affatto sereni. Anche in famiglia, almeno fino a giorno 11, avete vissuto dei momenti un po’ burrascosi. Adesso il vento sembra soffiare dalla vostra parte. Ci saranno tutte le condizioni per stare meglio e vivere la vostra vita con più positivita- Secondo l’oroscopo del giorno, la Luna nel segno sta per portare risposte importanti.

Oroscopo Sagittario: Ogni tanto avete la necessità di intraprendere nuovi percorsi a livello professionale che possano risultare più stimolanti e più suggestivi. Non è questo il momento di accettare situazioni che non sono di vostro gradimento. Entro maggio dovrete fare una scelta definitiva che non si potrà più rimandare. In amore state vivendo una fase di appannamento o di attesa. Forse volete capire bene se avete al vostro fianco la persona giusta con cui volete stare anche in futuro.

Oroscopo Capricorno: La luna in buon aspetto vi conduce verso una Pasqua molto più serena. Provenite da una fase molto movimentata della vostra vita in cui avete dovuto affrontare tanti cambiamenti, soprattutto se siete persone giovani. Le posizioni di Giove e Saturno stimolano grandi cambiamenti, ma anche un grande fermento interiore. Chi sta aspettando una risposta importante che tarda ad arrivare, adesso è un po’ agitato e ansioso. Siate fiduciosi, perchè tutto si risolverà per il meglio.

Oroscopo Acquario: La Luna dissonante oggi porterà qualche fastidio a livello personale, anche se il fine settimana e la giornata di Pasqua sarà piuttosto gradevole. Cercate di curare di più il vostro fisico, anche perché ultimamente vi siete strapazzati parecchio e adesso siete un po’ stanchi. A volte pensate di essere sempre giovani anche quando non lo siete affatto e finite per strapazzare eccessivamente il vostro fisico. Cercate di riposare di più anche per ricaricare bene le pile.

Oroscopo Pesci: Secondo l’Oroscopo del giorno, continuerà il transito molto interessante di Luna e Venere che renderanno l’amore molto elettrizzante e stimolante. Questo è il momento giusto per tuffarsi in una nuova storia, soprattutto se provenite da una dolorosa separazione. Soprattutto con le persone dei Gemelli e del Sagittario, potreste vivere dei momenti di autentica passione. Anche nel lavoro stanno per arrivare dei momenti fondamentali soprattutto per chi è messo di fronte alla necessità di compiere una scelta.