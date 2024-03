Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Le ultimissime novità astrali ce le svela, come sempre, Paolo Fox, che dopo aver osservato le stelle di questa primissima parte di primavera, ha formulato il suo ultimo oroscopo del 28 marzo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Le stelle favoriscono la sfera sentimentale, questo è quindi un buon periodo per l’amore e le storie che nascono ora sono particolarmente promettenti; spingete sull’acceleratore, fate nuovi incontri e soprattutto non declinate a prescindere le proposte di qualcuno che vuole uscire con voi, stare insieme anche per fare due chiacchiere. Ok anche il lavoro, aumenta la creatività così come gli stimoli… tuttavia fate attenzione a tenere a bada l’ansia che potrebbe salire in questi giorni!

Oroscopo Toro: Giornata in cui sarà meglio essere cauti, soprattutto in amore dove vi sentite un po’ sotto pressione: per qualcuno c’è un po’ di maretta nella coppia, altri hanno dei dubbi (tra due storie o sull’unica relazione che ha) perciò sarebbe utile fermarsi un attimo e capire che direzione prendere per stare meglio. Non va granché meglio il lavoro, siete sotto tono anche qui ma dovrete resistere solamente altre 24 ore; già da venerdì, infatti, le cose andranno meglio e potrete godere di un weekend rilassante per ricaricarvi e ripartire alla grande!

Oroscopo Gemelli: Questo è il periodo ideale per cercare l’amore e vivere nuove emozioni: avete spesso, anche a malincuore, accantonato i sentimenti per dare la precedenza ad impegni professionali e personali ma adesso dovrete fare il contrario e favorire le vibrazioni del cuore. Non farlo sarebbe un gran peccato perché le stelle adesso benedicono le relazioni che funzionano (che quindi possono fare un salto di qualità nel rapporto) e quelle che potrebbero nascere ora! Sul lavoro c’è un momento di recupero, avete degli obiettivi e volete raggiungerli ma prima serve essere al top della forma.

Oroscopo Cancro: Siete pieni di energia e avete una grande voglia di ricucire gli strappi di un rapporto, la determinazione e il fatto che siete pronti a prendere iniziativa faranno la differenza e vi accorgerete presto dei risultati! Sul lavoro Giove aiuta chiunque voglia cambiare strada e avviare una nuova attività, d’altronde non è mai troppo tardi per virare rotta… l’importante è farlo con consapevolezza e (quando non c’è bisogno) senza rischiare il tutto per tutto.

Oroscopo Leone: La Luna in opposizione non è mai un buon segno e ve ne accorgerete anche voi: l’amore potrebbe darvi uno scossone, anche se le relazioni più stabili e solide non hanno nulla di cui preoccuparsi. Discorso diverso, invece, per i rapporti che stanno scricchiolando, nei quali c’è un po’ di tensione o poco tempo da dedicare ad attività insieme. Anche il lavoro vi dà da pensare, in effetti questo non è il periodo migliore in generale ma manca sempre meno alla vostra rivincita. Tenete duro perché vi aspettano settimane e mesi importanti!

Oroscopo Vergine: Proprio come gli amici del Leone dovrete fare attenzione in amore perché potrebbero emergere litigi; in questo caso c’è una sola cosa da fare, essere cauti ed evitare discussioni. Prendere di petto la questione o alimentare le polemiche servirà solo a indispettire chi avete al vostro fianco o innervosire voi stessi che volete tranquillità. Rimandate i confronti ai prossimi giorni in cui sicuramente sarete tutti più calmi. Sul lavoro la voglia di risolvere i problemi è tanta così come, appunto, le provocazioni da parte di capi e colleghi.

Oroscopo Bilancia: É finalmente arrivata l’ora delle novità e dei cambiamenti: qualcuno ha avviato un nuovo progetto oppure ha cambiato ruolo/azienda, altri si preparano ad affrontare variazioni significative da giugno in poi. La seconda metà del 2024 porterà nuove scelte e decisioni che potrebbero suscitare inizialmente un po’ di agitazione; dovrete essere bravi a tenere la barca dritta e proseguire sulla retta via! In amore sarebbe meglio usare ancora la massima cautela perché non è aria di confronti diretti, ancor meno di “dentro o fuori”.

Oroscopo Scorpione: State recuperando energie, sia fisiche che mentali, e la Luna nel segno vi aiuterà a riprendervi anche da un disturbo fisico o da qualche difficoltà con il partner. D’ora in poi cercate di liberarvi del tutto da emozioni e pensieri negativi, c’è da sfruttare al meglio il transito favorevole di una Venere benevola e pronta a sostenervi sotto tutti gli aspetti. Le stelle non possono fare miracoli, i primi a muovervi per cambiare le cose dovete essere voi stessi!

Oroscopo Sagittario: Possibili novità che riguardano il lavoro, d’altronde siete in attesa di risposte o di sviluppi riguardo una questione importante. Decisive saranno le scelte che farete entro la fine di maggio, non trascinatele per nessun motivo fino alla seconda parte del 2024 perché lì potreste avere qualche problema nella gestione delle cose. Occhio anche all’amore che avanza, le amicizie appena strette e le storie nate in questo periodo potrebbero crescere sempre di più entro l’estate e regalarvi sorprese…

Oroscopo Capricorno: Giove e Saturno in posizioni favorevoli daranno una spinta importante al cambiamento, d’altronde non vedete l’ora di dare una svolta alla vostra vita e respirare aria nuova! Davanti a voi si apriranno nuovi orizzonti, scenari inaspettati e chi più ne ha più ne metta: se all’inizio vi sentirete insicuri, intimoriti e magari anche inadatti non dovete preoccuparvi, è tutto normale e dovrete darvi del tempo per abituarvi alle cose. Alcune risposte o notizie che state aspettando potrebbero arrivare un po’ in ritardo ma non innervositevi, tra poco sarà il vostro momento!

Oroscopo Acquario: Vi sentite sempre giovani e pronti a tutto, anche in età avanzata, ma cercate di non esagerare perché il fisico umano non è quello di Robocop! Ogni tanto anche i più vitali hanno bisogno di riposo e di recuperare energie, altrimenti si rischia di affaticarsi e di doversi fermare per più tempo. Tra l’altro in questo periodo la Luna in aspetto contrario potrebbe amplificare un senso di spossatezza e anche di irascibilità da tenere assolutamente a bada. In aprile sarà possibile un vero recupero, intanto occhio alla salute!

Oroscopo Pesci: Venere nel segno stuzzica la voglia di amare, di provare emozioni speciali e di rivivere la passione! Le nuove storie nasceranno sotto una buona stella, se provate qualcosa per una persona non esitate a dichiararvi perché avete ottime chances di successo! Giornata buona per affrontare una discussione o un chiarimento importante ma fate attenzione alle polemiche sterili, con il dialogo e la calma vi metterete tutto alle spalle. Sul lavoro, invece, dovrete capire che direzione prendere entro fine maggio.