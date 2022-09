Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 Settembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 28 settembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La Luna non è opposta, quindi in amore lasciati andare: il periodo è di recupero. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte e ti aiuterà a portare avanti un progetto!

Oroscopo Paolo Fox Toro: La Luna è opposta e in amore c’è un po’ di confusione. Sul lavoro, devi essere sereno e tranquillo, almeno fino fine mese!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Il mese di ottobre sarà di passione, lasciati andare. Sul lavoro, hai bisogno di fare una scelta: cerca, però, di confrontarsi con chi ti sta attorno. Ascolta i consigli!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Non essere frettoloso e rabbioso in amore, devi pensare un po’ di più. Sul lavoro, non ti arrabbiare: non risolvi niente, la miglior amica resta la calma!

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna è dissonante, quindi mantieni la calma e in amore cerca di parlare di più. Sul lavoro, non ti innervosire: inizierai a recuperare dal 30!