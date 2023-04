Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 29 aprile 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: non tenerti le cose dentro, puoi confidare tutti i tuoi problemi al tuo partner e la Luna favorevole ti farà provare delle emozioni molto sincere. Se devi acquistare o vendere qualcosa, sarai meno timoroso rispetto al passato. Per quanto riguarda quelle questioni legali che erano rimaste in sospeso sul lavoro, finalmente adesso possono essere risolte. Bene per la tua salute perché sei molto più forte.

Oroscopo Paolo Fox Toro: chi è single potrà fare delle nuove conoscenze, quindi metti da parte il pessimismo e non isolarti dentro casa. Le coppie che stanno insieme da tanto tempo, potrebbero addirittura pensare ad un matrimonio, anche se oggi si potrebbe discutere a causa del denaro. Presto arriveranno delle novità importanti sul lavoro, ma comunque evita discussioni inutili. Il Sole è nel tuo segno e ti dona molta dinamicità. Dovresti dormire di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: nella giornata di oggi, finalmente riuscirai a vedere la tua dolce metà, la lontananza fisica e psicologica passa. Potresti sentirti abbandonato, non dare troppo peso a questa brutta sensazione. In ambito lavorativo, cura tutte le carte e fai sempre attenzione quando accetti degli assegni. Fai molta attenzione agli sbalzi di umore, questo per te è un periodo un po’ particolare.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: nella giornata di oggi dovrai rispettare un appuntamento. Molto presto Venere sarà nel tuo segno, quindi evita di porti dilemmi inutili. Inizi ad essere stanco sul lavoro, ma finalmente qualcosa si sta muovendo. Potrebbero verificarsi anche dei ritardi, ma dal 7 maggio, piano piano arriveranno delle novità, non farti trovare impreparato! Per quanto riguarda la tua salute, fai attenzione agli sbalzi di temperatura.