Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 Marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: buone notizie per i single perché potrebbero fare degli incontri interessanti. Hai tanta voglia di amare e i pianeti sono dalla tua parte. Sul lavoro hai la forza giusta per affrontare delle prove importanti, ma anche delle discussioni. Marte in dissonanza ti farà avere qualche disturbo psicosomatico.

Oroscopo Paolo Fox Toro: cerca di non dare spazio alle emozioni negative anche se le cose non vanno dal verso giusto. Appoggiati agli amici che ti vogliono bene. Cerca di non metterti contro qualche persona in ambito lavorativo e rimanda tutto a lunedì. Per la tua salute ti consigliamo di riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: dall’11 aprile potrai vivere delle storie d’amore molto importanti grazie a Venere nel tuo segno. Senti la necessità di parlare chiaramente ad una persona. Cerca di recuperare qualche soldo sul lavoro e non spendere troppo! Buone notizie per la tua salute perché è in netto miglioramento.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: il cielo è in fase di recupero, quindi l’unica discussione che puoi permetterti è legata al denaro. Senti la voglia di ricostruire il tuo futuro. Mercurio e Sole sono contrari quindi non riuscirai a gestire alcuni progetti per mancanza di soldi. In questo periodo sei molto agitati e fai fatica a restare calmo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: hai la Luna nel tuo segno zodiacale e Mercurio e Sole ti regaleranno delle novità. Non essere timoroso di dire la verità, è giusto che tu sappia il motivo per cui una relazione non va nel verso giusto. Sul lavoro guardati attorno perché presto potrebbe nascere un progetto promettente, però cerca di concluderlo entro la fine del prossimo mese. Hai sempre troppe cose da fare e questo ti causa nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: hai un cielo migliore grazie a Marte favorevole che potrebbe anche farti vivere delle passioni occasionali. Cerca di non spendere troppi soldi in questo periodo. In ambito lavorativo a maggio arriveranno delle garanzie migliori, quindi non preoccuparti se qualcosa non va nel verso giusto. Fai attenzione alla tua salute perché stai avendo un calo della forza fisica.