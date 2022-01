Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 Gennaio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: L’amore continua a rimanere in bilico per gli appartenente a questo segno. C’è bisogno di salvare i vecchi rapporti per evitare il disastro e le future crisi. Sul lavoro, invece, non c’è dubbio: potete arrivare lontano ma gli accordi saranno più difficili del previsto

Toro: E’ un periodo intenso per i sentimenti che ritorneranno in auge più forti di prima. Sul lavoro ci sarà un visibili miglioramento generale soprattutto per coloro che hanno un’attività in proprio.

Gemelli: Se oggi avete dei particolari problemi amorosi, beh, è il momento giusto per tentare di sanare le ferite lasciate dal passato. Sul lavoro nono dovete affaticarvi: volete portare avanti troppo cose, meglio sceglierne una e buona.

Cancro: Fate molta attenzione ai rapporti che già da tempo hanno rivelato di non essere più essenziali nella vostra vita. Nella vostra vita professionale, invece, arriverà un vento di cambiamento inaspettato nei prossimi giorni.

Leone: Oggi in amore sarebbe utile evitare complicazioni. Proprio la Luna in opposizione potrebbe portare qualche conflitto inutile e sfiancante. Sul lavoro, ci sono situazioni da monitorare: meglio starsene buoni per due giorni.

Vergine: La situazione sentimenti di oggi favorisce gli intraprendenti, a chi è schivo in amore converrebbe darsi da fare. In ufficio, cercate di ascoltare le nuove proposte perché non è da escludere che nasca qualcosa di interessante.