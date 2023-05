Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 4 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: giornata un po’ strana, ma non preoccuparti perché domenica andrà meglio. Se ultimamente hai discusso con il tuo partner, cerca di recuperare, in fondo in questi giorni eri proprio intrattabile! Sul lavoro c’è stata qualche novità ed è ora che tu faccia delle scelte importanti. Ultimamente sei un po’ stressato, dovresti riguardare di più la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questo non è un periodo molto positivo per le coppie perché i problemi che ci sono stati ultimamente, torneranno a farsi sentire, forse è il caso di affrontarli una volta per tutte. La Luna è in opposizione e potrebbe farti discutere con qualcuno. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma e non alimentare polemiche inutili. Fai attenzione a quello che mangi, ultimamente stai avendo dei problemi allo stomaco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: la Luna è in trigono e Venere è dalla tua parte, quindi si prospetta una giornata molto positiva, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Per una volta, metti da parte l’orgoglio e non discutere per ogni cosa. Sul lavoro, ti stai dando molto da fare, ma cerca di non farti mettere i piedi in testa da nessuno. Fai un po’ di sport, dovresti curare di più la tua forma fisica.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: buone notizie in arrivo per i single perché potrebbero incontrare qualcuno di molto piacevole. Buone notizie anche per quanto riguarda il lavoro perché finalmente tutti i tuoi sforzi sono stati premiati e magari potresti ricevere una bella promozione. Anche la tua salute va molto bene, stai avendo un netto recupero fisico.