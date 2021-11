Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore occhio al weekend, meglio gestire tutto con calma. Sul lavoro, i contratti e le trattative promettono bene: buone novità in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la giornata sarà interessante, non rinunciare ora alle belle emozioni. Sul lavoro, soluzioni in arrivo, non temere!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore bisogna fare chiarezza, sul lavoro qualche piccolo problema da risolvere: non arrenderti!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore meglio evitare le polemiche, sei nervoso con i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete. Sul lavoro, buone idee in arrivo: Luna e Mercurio sono dalla tua parte!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Se ti piace qualcuno sarebbe bene andargli incontro, la Luna sabato e domenica sarà dalla tua parte! Sul lavoro, domenica è bene mettere a punto un progetto in vista dei prossimi giorni!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna oggi è dalla tua parte, giornata ottima per i sentimenti. Sul lavoro, potresti risolvere un problema con Marte favorevole!