Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore la mattinata scorre bene ma non è escluso che nel pomeriggio qualcuno possa crearti problemi. A lavoro potresti vivere una sorta di competizione con una persona di cui sai poco, per fortuna sei un testardo, ed è proprio nelle sfide che dai il meglio di te.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore sfrutta la mattinata per dialogare con il tuo partner, nel pomeriggio potresti essere molto polemico. A lavoro ci sono possibilità di iniziare un nuovo progetto e di terminare quelli già iniziati, anche se incontrerai delle difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore si torna a una fase di maggiore stabilità. Lasciati trasportare dal sentimento solo per la persona giusta per te. A lavoro cerca di risolvere le controversie, anche se potrebbe non essere facilissimo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore nel pomeriggio la situazione sarà un po’ pesante a causa di attriti con il partner. A lavoro Mercurio contrario parla di troppe spese per la casa, per un arredo. Devi assolutamente fare più economia.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore giornata importante per riallacciare i rapporti con il tuo partner. A lavoro non strafare, la tua maggiore attenzione oggi sarà nel recuperare energie. È in procinto un nuovo cambio di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore la mattinata sarà migliore del pomeriggio, ma attenzione nei rapporti con Sagittario e Gemelli. Il tuo lavoro di adesso è in funzione del nuovo progetto che finalmente vedrà la luce agli inizi del prossimo anno.