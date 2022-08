Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 agosto 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 8 agosto 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Fai bene ad avere alte aspettative. Sembra che la Luna sia dalla tua parte e questo ti porterà tantissime sorprese. Anche a lavoro le cose vanno bene ma preparati a un periodo di forti incertezze.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Ci sono tante cose che si potrebbero migliorare. Ad esempio, la maggior parte delle discussioni di questo periodo. Sei molto nervoso e questo ti sta bloccando sia nel lavoro che nell’amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Hai un sacco di lavoro da fare e, tutto, sarà molto soddisfacente. Sei stanco ma ancora non è tempo per riposarti. Vedrai che riuscirai a goderti tutto. Ps: attento al tuo partner, questi giorni ha bisogno di conforto!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Stai per fare un incontro inaspettato e lo farai questo weekend. Hai una settimana per prepararti e per farti tornare la voglia di uscire e ridere come prima! Basta stare a casa, esci e divertiti. Il lavoro? Hai tempo per pensarci.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Dovresti ridimensionare un po’ le tue aspettative. Non perché sta per succedere qualcosa di negativo, ma perché così rimarrai più sorpreso. Ultimamente ti senti spento e tutto sembra annoiarti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Stai perdendo la calma e la pazienza che ti contraddistinguono. Questo perché a volte ti sembra un po’ di essere usato dalle persone che hai accanto. Inizia a scegliere chi ti fa stare davvero solo bene. Questo, fallo anche a lavoro. Le cose miglioreranno.