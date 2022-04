Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 Aprile 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 8 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore potresti fare degli incontri interessanti: hai finalmente dimenticato un ex che ti impediva di andare avanti. Sul lavoro invece con una persona del cancro potrebbero esserci dei malintesi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore questa sera con il partner potrebbero esserci alcune tensioni, cerca di mantenere la calma. Sul lavoro invece devi passare all’azione: i contatti sono favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore oggi c’è un po’ di nervosismo, non alimentare contrasti e cerca di allontanarti dalle persone che non ti fanno bene. Sul lavoro invece hai una grande voglia di cambiare tutto, non ti senti gratificato per ciò che fai.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore se ci sono state delle discussioni oggi si può recuperare. Sul lavoro invece favorito chi è a contatto con il pubblico, il margine di guadagno sarà maggiore.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore è un periodo particolare, i single del segno si sentono piuttosto confusi. Sul lavoro invece cerca di stare calmo e conta fino a dieci prima di parlare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore con i segni del Cancro, Pesci e Scorpione ci saranno delle belle opportunità. Sul lavoro invece datti da fare, situazioni ferme da tempo potrebbero smuoversi.