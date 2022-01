Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 Gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Cerca di evitare gli scontri diretti perché la Luna potrebbe solo amplificare delle situazioni poco piacevoli. Sul lavoro, buone novità se ti hanno fatto delle promesse!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Settimana positiva per gli incontri, ora in amore può nascere qualcosa di bello. Sul lavoro, sei determinato e forte: non sopporti chi la pensa diversamente da te!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sabato che promette grandi cose in amore soprattutto se vuoi fare pace con qualcuno. Sul lavoro, hai voglia di fare e le nuove collaborazioni vanno sfruttate. Da maggio arriveranno belle novità!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore meglio chiarire le cose rimaste in sospeso. Sul lavoro, cerca di fare tutto con più calma e pazienza!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Giornata buona, soprattutto al mattino, per parlare di cose importanti. Sul lavoro, hai l’ansia di fare troppe cose!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna, finalmente, non è più opposta e nel weekend ci sarà una bella fase di recupero. Sul lavoro, ora riesci a vedere chiaro su tutto!